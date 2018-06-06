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Константин Большаков
6 Июня, 2018 20:08
Путин назвал трёх любимых футболистов
Владимир Путин, Диего Марадона и Пеле.
Источник: Championat.com
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.
Глава государства дал интервью китайским журналистам.
В ходе интервью медиакорпорации Китая президент РФ Владимир Путин рассказал о своих любимых футболистах. В их числе он назвал троих: Льва Яшина, Пеле и Диего Марадону.
Напомним, Путин также выделил фаворитов ближайшего ЧМ по футболу, который стартует в 11 городах России 14 июня. Так, хорошие шансы на Кубок мира, по мнению российского лидера, у Аргентины и Бразилии, а также Германии и Испании.
Говоря об игре российских футболистов, Путин упомянул, что в последнее время наши спортсмены не показывали хороших результатов.
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