Власть

Константин Большаков
6 Июня, 2018 20:08

Путин назвал трёх любимых футболистов

Владимир Путин, Диего Марадона и Пеле.
Источник: Championat.com
#Путин

#футбол

#Китай
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Глава государства дал интервью китайским журналистам.

В ходе интервью медиакорпорации Китая президент РФ Владимир Путин рассказал о своих любимых футболистах. В их числе он назвал троих: Льва Яшина, Пеле и Диего Марадону.

Напомним, Путин также выделил фаворитов ближайшего ЧМ по футболу, который стартует в 11 городах России 14 июня. Так, хорошие шансы на Кубок мира, по мнению российского лидера, у Аргентины и Бразилии, а также Германии и Испании.

Говоря об игре российских футболистов, Путин упомянул, что в последнее время наши спортсмены не показывали хороших результатов.

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