Путин назвал трёх любимых футболистов

Глава государства дал интервью китайским журналистам.

В ходе интервью медиакорпорации Китая президент РФ Владимир Путин рассказал о своих любимых футболистах. В их числе он назвал троих: Льва Яшина, Пеле и Диего Марадону.

Напомним, Путин также выделил фаворитов ближайшего ЧМ по футболу, который стартует в 11 городах России 14 июня. Так, хорошие шансы на Кубок мира, по мнению российского лидера, у Аргентины и Бразилии, а также Германии и Испании.

Говоря об игре российских футболистов, Путин упомянул, что в последнее время наши спортсмены не показывали хороших результатов.