Ангела Меркель выступила против возвращения РФ в «Большую восьмёрку»

Это связано с ситуацией вокруг Крыма.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге прокомментировала возможность возвращения России в формат «Большой восьмёрки». По мнению Меркель, повода для такого возвращения пока нет.

Меркель заявила, что все участники «восьмёрки» должны исполнять международное право, а Россия, якобы, не делает это из-за ситуации с Крымом. Присоединение полуострова к РФ Меркель назвала «аннексией».

Напомним, формат «Большой восьмёрки» перестал существовать после присоединения Крыма к России. Вместо этого был организован саммит «Семёрки», куда вошли США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.