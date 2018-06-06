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Константин Большаков
6 Июня, 2018 16:58
Ангела Меркель выступила против возвращения РФ в «Большую восьмёрку»
Ангела Меркель.
Источник: Nypost.com
Берлин, 06 Июня - DIXINEWS.
Это связано с ситуацией вокруг Крыма.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге прокомментировала возможность возвращения России в формат «Большой восьмёрки». По мнению Меркель, повода для такого возвращения пока нет.
Меркель заявила, что все участники «восьмёрки» должны исполнять международное право, а Россия, якобы, не делает это из-за ситуации с Крымом. Присоединение полуострова к РФ Меркель назвала «аннексией».
Напомним, формат «Большой восьмёрки» перестал существовать после присоединения Крыма к России. Вместо этого был организован саммит «Семёрки», куда вошли США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.
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