Политика

Константин Большаков
6 Июня, 2018 16:58

Ангела Меркель выступила против возвращения РФ в «Большую восьмёрку»

Ангела Меркель.
Источник: Nypost.com
#Меркель

#Германия

#Крым
Берлин, 06 Июня - DIXINEWS.

Это связано с ситуацией вокруг Крыма.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге прокомментировала возможность возвращения России в формат «Большой восьмёрки». По мнению Меркель, повода для такого возвращения пока нет.

Меркель заявила, что все участники «восьмёрки» должны исполнять международное право, а Россия, якобы, не делает это из-за ситуации с Крымом. Присоединение полуострова к РФ Меркель назвала «аннексией».

Напомним, формат «Большой восьмёрки» перестал существовать после присоединения Крыма к России. Вместо этого был организован саммит «Семёрки», куда вошли США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

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