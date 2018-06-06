Фильмы-победители "Кинотавра" получат спецзащиту против пиратства

Сочинский "Кинотавр" в 2018 году.

Каждый из фильмов, который станет лауреатом 29-го сочинского Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", снабдят антипиратской защитой.

Об этом стало известно из заявления заместителя генерального директора n'RIS Валерии Брусникиной. По её словам, защита представлена новой национальной площадкой учёта, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n'RIS.

Речь идёт непосредственно о победителях фестиваля. В настоящее время площадку испытывают в пилотном режиме с 1 июня.

Брусникина объяснила, что цифровая площадка позволяет "осуществлять все возможные операции по управлению объектами интеллектуальной собственности, дающая возможность эффективно управлять правами и объектами интеллектуальной собственности любому правообладателю - от трансконтинентальной корпорации до физического лица".

Группа кинематографистов-победителей таким образом станет частью интеллектуального блокчейн-комплекса IPChain.