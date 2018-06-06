Культура

Станислав Сикорский
6 Июня, 2018 15:42

Фильмы-победители "Кинотавра" получат спецзащиту против пиратства

Сочинский "Кинотавр" в 2018 году.
Источник: NEWS-R.ru
#кино

#российскоекино

#фестиваль
Сочи, 06 Июня - DIXINEWS.

Каждый из фильмов, который станет лауреатом 29-го сочинского Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", снабдят антипиратской защитой.

Об этом стало известно из заявления заместителя генерального директора n'RIS Валерии Брусникиной. По её словам, защита представлена новой национальной площадкой учёта, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n'RIS.

Речь идёт непосредственно о победителях фестиваля. В настоящее время площадку испытывают в пилотном режиме с 1 июня.

Брусникина объяснила, что цифровая площадка позволяет "осуществлять все возможные операции по управлению объектами интеллектуальной собственности, дающая возможность эффективно управлять правами и объектами интеллектуальной собственности любому правообладателю - от трансконтинентальной корпорации до физического лица".

Группа кинематографистов-победителей таким образом станет частью интеллектуального блокчейн-комплекса IPChain.

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