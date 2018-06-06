Бизнес

Константин Большаков
6 Июня, 2018 11:48

«Евросеть» беглого Чичваркина ликвидируют

Евгений Чичваркин.
Источник: Dv.ee
#Связной

#Евросеть

#Чичваркин
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Сеть будет реформирована за огромные деньги.

«Связной» планирует ликвидировать бренд «Евросеть» до 2018 года. Магазины «Евросеть» будут отданы самому «Связному», а компания потратит на расширение и оптимизацию торговых точек миллиарды рублей. Об этом заявил глава «Связного» Александр Малис.

Евгений Чичваркин основал «Евросеть» со своим другом в 1997 году. Осенью 2008 года продал компанию инвестиционной фирме, которую возглавлял Александр Мамут. В январе 2009 года СК РФ возбудил уголовное дело против Чичваркина, однако в декабре 2008 года бизнесмен уже улетел в Лондон.

Вместе со своим партнёром по «Евросети» открыл в столице Великобритании винный бизнес.

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«Евросеть» беглого Чичваркина ликвидируют
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