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Константин Большаков
6 Июня, 2018 11:48
«Евросеть» беглого Чичваркина ликвидируют
Евгений Чичваркин.
Источник: Dv.ee
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.
Сеть будет реформирована за огромные деньги.
«Связной» планирует ликвидировать бренд «Евросеть» до 2018 года. Магазины «Евросеть» будут отданы самому «Связному», а компания потратит на расширение и оптимизацию торговых точек миллиарды рублей. Об этом заявил глава «Связного» Александр Малис.
Евгений Чичваркин основал «Евросеть» со своим другом в 1997 году. Осенью 2008 года продал компанию инвестиционной фирме, которую возглавлял Александр Мамут. В январе 2009 года СК РФ возбудил уголовное дело против Чичваркина, однако в декабре 2008 года бизнесмен уже улетел в Лондон.
Вместе со своим партнёром по «Евросети» открыл в столице Великобритании винный бизнес.
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