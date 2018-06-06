Названа единственная цель России

Её озвучил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью для медиакорпорации Китая заявил, что единственной целью России является улучшение жизни её граждан. Как сказал Путин, достичь её можно разными способами и разными инструментами, но цель неизменна.

- Цель одна и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан, - отметил президент.

Исходя из этого, российские власти думают о том, как выстроить отношения с Китаем. Такое заявление Путин сделал накануне своего визита в Пекин.

Ранее Владимир Путин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018 и назвал фаворитов мундиаля.