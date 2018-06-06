Политика

Константин Большаков
6 Июня, 2018 11:21

Названа единственная цель России

Граждане РФ.
Источник: Antimaidan.ru
#Путин

#россияне

#улучшениежизни
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Её озвучил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью для медиакорпорации Китая заявил, что единственной целью России является улучшение жизни её граждан. Как сказал Путин, достичь её можно разными способами и разными инструментами, но цель неизменна.

- Цель одна и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан, - отметил президент.

Исходя из этого, российские власти думают о том, как выстроить отношения с Китаем. Такое заявление Путин сделал накануне своего визита в Пекин.

Ранее Владимир Путин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018 и назвал фаворитов мундиаля.

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