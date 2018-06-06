Локоть попросил у Путина денег на метро в Новосибирске

Опыт есть, не хватает лишь финансирования, сказал мэр.

В преддверии «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая начнётся в полдень 7 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал на своей странице в фейсбуке видеобращение к президенту РФ. Глава города пожаловался на отсутствие финансирования строительства городского метрополитена.

По словам градоначальника, в Новосибирске работают 13 станций метро, последняя из которых была введена в 2010 году. С тех пор строительство метро фактически заморожено из-за нехватки средств. Локоть отметил, что городу необходимы деньги на строительство ещё 3 станций и метродепо.

- У нас есть проектно-сметная документация, есть понимание, как это делать, есть навыки. Нужна только финансовая поддержка, - отметил Анатолий Локоть.