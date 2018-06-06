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Константин Большаков
6 Июня, 2018 11:01
Локоть попросил у Путина денег на метро в Новосибирске
Метро в Новосибирске.
Источник: Sbras.info
Новосибирск, 06 Июня - DIXINEWS.
Опыт есть, не хватает лишь финансирования, сказал мэр.
В преддверии «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая начнётся в полдень 7 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал на своей странице в фейсбуке видеобращение к президенту РФ. Глава города пожаловался на отсутствие финансирования строительства городского метрополитена.
По словам градоначальника, в Новосибирске работают 13 станций метро, последняя из которых была введена в 2010 году. С тех пор строительство метро фактически заморожено из-за нехватки средств. Локоть отметил, что городу необходимы деньги на строительство ещё 3 станций и метродепо.
- У нас есть проектно-сметная документация, есть понимание, как это делать, есть навыки. Нужна только финансовая поддержка, - отметил Анатолий Локоть.
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