Сборная России и сборная Турции сыграли вничью

Матч, проходивший 5 мая в Москве на стадионе ЦСКА, завершился со счётом 1:1.

У сборной России отличился Александр Самедов, который открыл счёт на 35 минуте матча. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу россиян, но во втором тайме туркам удалось сравнять счёт. Точный удар по воротам Игоря Акинфеева нанёс Юнус Малли на 59-ой минуте встречи.

Отметим, что подопечные Черчесова не одержали ни одну победу в контрольных играх перед Чемпионатом мира. Ранее наша сборная уступила Бразилии (0:3), Франции (1:3) и Австрии (0:1).

На Чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где её соперниками будут команды Саудовской Аравии (14 июня «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).