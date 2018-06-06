Спорт

Виктория Грей
6 Июня, 2018 09:50

Сборная России и сборная Турции сыграли вничью

Смолов и Черчесов.
Источник: gazeta.ru
#футбольныйматч

#Чемпионатмира

#Россия-Турция
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Матч, проходивший 5 мая в Москве на стадионе ЦСКА, завершился со счётом 1:1.

У сборной России отличился Александр Самедов, который открыл счёт на 35 минуте матча. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу россиян, но во втором тайме туркам удалось сравнять счёт. Точный удар по воротам Игоря Акинфеева нанёс Юнус Малли на 59-ой минуте встречи.

Отметим, что подопечные Черчесова не одержали ни одну победу в контрольных играх перед Чемпионатом мира. Ранее наша сборная уступила Бразилии (0:3), Франции (1:3) и Австрии (0:1).

На Чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где её соперниками будут команды Саудовской Аравии (14 июня «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

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