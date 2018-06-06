Политика

Константин Большаков
6 Июня, 2018 09:25

Названо место переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Отель Capella.
Источник: dolce-divina.com
#Трамп

#КимЧенЫн

#Сингапур
Вашингтон, 06 Июня - DIXINEWS.

Они пройдут в шикарном отеле в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. Об этом в социальных сетях написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Встреча лидеров двух стран состоится 12 июня. Ранее Трамп объявлял об отмене переговоров, однако затем всё же передумал.

О желании встретиться с Ким Чен Ыном также заявлял президент Сирии Башар Асад. Кроме того, главу КНДР приглашали на Восточный экономический форум, где он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Трамп решился на встречу с Ким Чен Ыном
Трамп приказал подготовить дополнительные антироссийские санкции
Трамп рассказал об исторической встрече с Ким Чен Ыном
Читайте в рубрике:
Ангела Меркель выступила против возвращения РФ в «Большую восьмёрку»
Названа единственная цель России
Австрийский журналист вывел Путина из себя

Путин на вопрос о Пригожине: необходимо разграничивать действия правительства РФ и частных лиц
Бурёнка-«нелегал»: в Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы
Выжить любой ценой: рак сбежал из кастрюли с кипятком
Премьер-министр Испании отказался от присяги на Библии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Прикамья задумались о возрождении ФК «Звезда»
Берлин, 06 Июня, 16:58.
Ангела Меркель выступила против возвращения РФ в «Большую восьмёрку»
Самара, 06 Июня, 16:41.
Парад фейерверков ждёт самарцев в День России
Нижний Новгород, 06 Июня, 16:21.
Нижегородским болельщикам предложат бесплатный проезд
Сочи, 06 Июня, 15:42.
Фильмы-победители "Кинотавра" получат спецзащиту против пиратства
Москва, 06 Июня, 15:06.
Собянин поведал о борьбе с «дикими» рынками
Санкт-Петербург, 06 Июня, 14:22.
Названа стоимость «Алых парусов» в этом году
Воронеж, 06 Июня, 13:35.
Егор Алёшин остаётся в «Буране»
Омск, 06 Июня, 12:55.
Омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» могут обменяться игроками
Екатеринбург, 06 Июня, 12:15.
Штаб для волонтёров ЧМ-2018 открылся на «Екатеринбург-Арене»
Волгоград, 06 Июня, 12:10.
Дворкович рассказал о готовности Волгограда к ЧМ
Москва, 06 Июня, 11:48.
«Евросеть» беглого Чичваркина ликвидируют
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия