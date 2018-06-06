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Константин Большаков
6 Июня, 2018 09:25
Названо место переговоров Трампа и Ким Чен Ына
Отель Capella.
Источник: dolce-divina.com
Вашингтон, 06 Июня - DIXINEWS.
Они пройдут в шикарном отеле в Сингапуре.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. Об этом в социальных сетях написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Встреча лидеров двух стран состоится 12 июня. Ранее Трамп объявлял об отмене переговоров, однако затем всё же передумал.
О желании встретиться с Ким Чен Ыном также заявлял президент Сирии Башар Асад. Кроме того, главу КНДР приглашали на Восточный экономический форум, где он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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