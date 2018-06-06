Названо место переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Они пройдут в шикарном отеле в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. Об этом в социальных сетях написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Встреча лидеров двух стран состоится 12 июня. Ранее Трамп объявлял об отмене переговоров, однако затем всё же передумал.

О желании встретиться с Ким Чен Ыном также заявлял президент Сирии Башар Асад. Кроме того, главу КНДР приглашали на Восточный экономический форум, где он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.