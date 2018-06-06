Путин не поверил в успех российских футболистов на домашнем ЧМ

Об этом глава государства сказал в интервью китайским журналистам.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью медиакорпорации Китая, в ходе которого ответил на вопросы о шансах российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Путин сказал, что главная цель нашей страны – достойно провести мундиаль, а наша сборная за последнее время больших результатов не показывала.

- Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца, - тут же добавил президент.

Среди фаворитов Путин выделил латиноамериканские сборные – Аргентину и Бразилию, отметил сборную Германии, но заметил, что наверняка победит сильнейший. Как глава принимающей страны, Путин будет на матче открытия и закрытия, а также пообещал посмотреть время в графике, чтобы посетить и другие игры.

Напомним, ЧМ-2018 стартует в 11 городах России 14 июня.