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Константин Большаков
6 Июня, 2018 09:15
Путин не поверил в успех российских футболистов на домашнем ЧМ
Владимир Путин даёт интервью китайскому журналисту.
Источник: kremlin.ru
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.
Об этом глава государства сказал в интервью китайским журналистам.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью медиакорпорации Китая, в ходе которого ответил на вопросы о шансах российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Путин сказал, что главная цель нашей страны – достойно провести мундиаль, а наша сборная за последнее время больших результатов не показывала.
- Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца, - тут же добавил президент.
Среди фаворитов Путин выделил латиноамериканские сборные – Аргентину и Бразилию, отметил сборную Германии, но заметил, что наверняка победит сильнейший. Как глава принимающей страны, Путин будет на матче открытия и закрытия, а также пообещал посмотреть время в графике, чтобы посетить и другие игры.
Напомним, ЧМ-2018 стартует в 11 городах России 14 июня.
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