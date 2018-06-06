Власть

Константин Большаков
6 Июня, 2018 09:15

Путин не поверил в успех российских футболистов на домашнем ЧМ

Владимир Путин даёт интервью китайскому журналисту.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#ЧМ2018

#футбол
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Об этом глава государства сказал в интервью китайским журналистам.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью медиакорпорации Китая, в ходе которого ответил на вопросы о шансах российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Путин сказал, что главная цель нашей страны – достойно провести мундиаль, а наша сборная за последнее время больших результатов не показывала.

- Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца, - тут же добавил президент.

Среди фаворитов Путин выделил латиноамериканские сборные – Аргентину и Бразилию, отметил сборную Германии, но заметил, что наверняка победит сильнейший. Как глава принимающей страны, Путин будет на матче открытия и закрытия, а также пообещал посмотреть время в графике, чтобы посетить и другие игры.

Напомним, ЧМ-2018 стартует в 11 городах России 14 июня.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Австрийский журналист вывел Путина из себя
Путину понравились «Смешарики»
Губернаторов попросили смотреть «Прямую линию» на рабочем месте
Читайте в рубрике:
В России начнут штрафовать за нарушение закона об анонимайзерах
Жаров останется во главе Роскомнадзора
Рабочие дни в период ЧМ могут сократить

Реакция европейских СМИ на визит Путина в Австрию
В Петербурге готовятся к проведению праздника "Алые паруса"
Бурёнка-«нелегал»: в Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы
Выжить любой ценой: рак сбежал из кастрюли с кипятком
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Прикамья задумались о возрождении ФК «Звезда»
Берлин, 06 Июня, 16:58.
Ангела Меркель выступила против возвращения РФ в «Большую восьмёрку»
Самара, 06 Июня, 16:41.
Парад фейерверков ждёт самарцев в День России
Нижний Новгород, 06 Июня, 16:21.
Нижегородским болельщикам предложат бесплатный проезд
Сочи, 06 Июня, 15:42.
Фильмы-победители "Кинотавра" получат спецзащиту против пиратства
Москва, 06 Июня, 15:06.
Собянин поведал о борьбе с «дикими» рынками
Санкт-Петербург, 06 Июня, 14:22.
Названа стоимость «Алых парусов» в этом году
Воронеж, 06 Июня, 13:35.
Егор Алёшин остаётся в «Буране»
Омск, 06 Июня, 12:55.
Омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» могут обменяться игроками
Екатеринбург, 06 Июня, 12:15.
Штаб для волонтёров ЧМ-2018 открылся на «Екатеринбург-Арене»
Волгоград, 06 Июня, 12:10.
Дворкович рассказал о готовности Волгограда к ЧМ
Москва, 06 Июня, 11:48.
«Евросеть» беглого Чичваркина ликвидируют
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия