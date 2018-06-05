Халатность ЖКХ или "ковчег" в центре Москвы

Проблемы в сфере ЖКХ для нашей страны кажутся обыденностью. И это довольно печально, поскольку жилищно-коммунальные услуги и их оказание напрямую влияет на качество нашей жизни.

К нам в редакцию обратилась женщина, которая является жертвой халатного отношения жилищно-коммунальных хозяйств на протяжении уже 30 лет. Проживая на последнем этаже восьмиэтажного дома, Смирнова Елена Ивановна, которой 81 год, ветеран труда, инвалид 2 группы, страдает от постоянных протечек крыши. Квартиру заливает с завидной периодичностью по разным причинам, будь то скол сосулек в зимний период или подвешивание строительной люльки для окрашивания фасада.

Неоднократно протечка крыши приводила к серьёзным последствиям, таким как возгорание электропроводки и возгорание распределителя в квартире. Локальные ремонты крыши, профилактические работы ГБУ «Жилищник» и другие меры, принимаемые для решения этой проблемы, не дают никаких видимых результатов.

Как утверждает сама Ирина Николаевна, различные службы, занимающиеся проблемами ЖКХ, просто игнорируют данный вопрос. Проблема даёт о себе знать из года в год и всё, что могла сделать жилищная инспекция- порекомендовать обратиться в суд.

«Хочется сделать капитальный ремонт, жить по-человечески, устали от переписки и боимся его начать. Деньги на ветер…», - говорит Елена Ивановна.

Симптомы проблем, которые возникают по вине ЖКХ ощущаются по всей стране не только в столице, остаётся надеяться, что огласка в СМИ сможет поспособствовать решению не только проблемы в этой квартире, но и другим пострадавшим.