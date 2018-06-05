Спорт

Виктория Грей
5 Июня, 2018 15:02

Сборная России встретит Турцию в красной форме

Форма сборной России.
Источник: ok.ru
#россия

#Турция

#футбольныйматч
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

Матч между сборными состоится 5 июня 2018 года на «ВЭБ Арене» в 19.00 по московскому времени.

Футболисты сборной России проведут товарищеский матч против сборной Турции в красной форме. Вратарь россиян выйдет на игру – в зелёной, сообщается на официальном сайте сборной России.

Стоит отметить, что это последняя игра для подопечных Станислава Черчесова перед началом Чемпионата мира по футболу.

Также сообщается, что все билеты на данный матч были распроданы.

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