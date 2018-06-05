Власть

Константин Большаков
5 Июня, 2018 14:47

В России начнут штрафовать за нарушение закона об анонимайзерах

Госдума.
Источник: Osnmedia.ru
#дума

#анонимайзеры

#штрафы
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

Проект поддержали в Госдуме.

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий административные штрафы за использование сервисов для обхода блокировки запрещенных сайтов.

Теперь за выдачу поисковиками ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, с должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, с юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей.

Реестр запрещённых сайтов будет указан в федеральной государственной информационной системе, к которой должны будут подключиться поисковики. За неподключение к ФГИС опять же предусмотрены денежные штрафы.

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