Жаров останется во главе Роскомнадзора

Об этом заявил глава Минкомсвязи.

Александр Жаров останется на посту главы Роскомнадзора. Об этом в кулуарах 10-го IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске заявил министр связи РФ Константин Носков. Также Носков уточнил, что все решения по главе РКН будут опубликованы на официальных порталах органов власти.

- Да, он останется, - отметил Носков, говоря о Жарове во главе Роскомнадзора.

Александр Жаров ранее был замминистра связи РФ. В 2012 году возглавил Роскомнадзор.