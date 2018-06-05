Власть

Константин Большаков
5 Июня, 2018 13:25

Жаров останется во главе Роскомнадзора

Александр Жаров.
Источник: Council.gov.ru
#РКН

#Жаров

#Носков
Ханты-Мансийск, 05 Июня - DIXINEWS.

Об этом заявил глава Минкомсвязи.

Александр Жаров останется на посту главы Роскомнадзора. Об этом в кулуарах 10-го IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске заявил министр связи РФ Константин Носков. Также Носков уточнил, что все решения по главе РКН будут опубликованы на официальных порталах органов власти.

- Да, он останется, - отметил Носков, говоря о Жарове во главе Роскомнадзора.

Александр Жаров ранее был замминистра связи РФ. В 2012 году возглавил Роскомнадзор.

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