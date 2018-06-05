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Константин Большаков
5 Июня, 2018 12:35

Рабочие дни в период ЧМ могут сократить

Кубок мира по футболу.
Источник: Novostivl.ru
#ЧМ2018

#ГосДума

#рабочийдень
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

Такую идею озвучили в Госдуме.

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил сократить рабочие дни для госслужащих в период проведения матчей сборной России на ЧМ-2018.

- Я думаю, служащих европейской части России можно… и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру, - передают РИА «Новости» слова представителей пресс-службы Свищева.

Также депутат признал, что на федеральном уровне такое предложение вряд ли поддержат, однако отдельные руководители могли бы прислушаться к его словам.

Напомним, ЧМ по футболу стартует 14 июня.

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