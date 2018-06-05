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Константин Большаков
5 Июня, 2018 11:54
Перед «мостом глупости» повесили цепи
"Мост глупости".
Источник: M.gazeta.ru
Санкт-Петербург, 05 Июня - DIXINEWS.
Уже больше 150 машин врезались в мост, где висит надпись «Газель не проедет».
На окраине Санкт-Петербурга перед «мостом глупости» повесили цепи. По задумке, это поможет предотвратить последующие ДТП – цепи будут биться о кабину и кузов машин, которые превышают предельную высоту.
Также перед путепроводом установили «лежачих полицейских», сделали светоотражающую разметку. Вместе с этим, по данным местных СМИ, власти распорядились углубить фарватер под мостом.
Напомним, «мост глупости» стал известен тем, что в него врезалась уже 151 машина по счёту. И это несмотря на надпись над проездом «Газель не проедет», что должно предупреждать водителей фургонов об опасности.
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