Перед «мостом глупости» повесили цепи

Уже больше 150 машин врезались в мост, где висит надпись «Газель не проедет».

На окраине Санкт-Петербурга перед «мостом глупости» повесили цепи. По задумке, это поможет предотвратить последующие ДТП – цепи будут биться о кабину и кузов машин, которые превышают предельную высоту.

Также перед путепроводом установили «лежачих полицейских», сделали светоотражающую разметку. Вместе с этим, по данным местных СМИ, власти распорядились углубить фарватер под мостом.

Напомним, «мост глупости» стал известен тем, что в него врезалась уже 151 машина по счёту. И это несмотря на надпись над проездом «Газель не проедет», что должно предупреждать водителей фургонов об опасности.