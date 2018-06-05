Отец, потерявший в «Зимней вишне» троих детей, выиграл праймериз «ЕР»

Он был одним из организаторов стихийного митинга после трагедии в ТЦ.

Игорь Востриков, потерявший при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, супругу и сестру, победил на праймериз «Единой России» перед выборами в совет народных депутатов Кемеровской области. Об этом передаёт РБК.

Окончательные итоги праймериз будут подведены во вторник, 5 июня. Собеседник издания отмечает, что Востриков может возглавить одну из территориальных групп партии, пойти одномандатником или совместить оба варианта.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта. Тогда погибли 60 человек.