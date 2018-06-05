|
Константин Большаков
5 Июня, 2018 09:37
Отец, потерявший в «Зимней вишне» троих детей, выиграл праймериз «ЕР»
Игорь Востриков.
Источник: Glavny.tv
Кемерово, 05 Июня - DIXINEWS.
Он был одним из организаторов стихийного митинга после трагедии в ТЦ.
Игорь Востриков, потерявший при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, супругу и сестру, победил на праймериз «Единой России» перед выборами в совет народных депутатов Кемеровской области. Об этом передаёт РБК.
Окончательные итоги праймериз будут подведены во вторник, 5 июня. Собеседник издания отмечает, что Востриков может возглавить одну из территориальных групп партии, пойти одномандатником или совместить оба варианта.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта. Тогда погибли 60 человек.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия