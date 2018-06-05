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Константин Большаков
5 Июня, 2018 09:14
Австрийский журналист вывел Путина из себя
Интервью Владимира Путина австрийскому телеканалу.
Источник: kremlin.ru
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.
Российский лидер поучаствовал в жёстком интервью.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. В ходе беседы журналист спросил у главы государства, какие существуют условия «для возврата Крыма Украине».
- Нет таких условий и быть не может, - ответил Путин.
В ходе интервью австрийский журналист позволял себе часто перебивать российского президента, что, в конце концов, разозлило Путина.
- Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но если вы хотите получить моё мнение по тем вопросам, которые я задаю, то вам нужно всё таки набраться терпения. Я должен договорить, - заявил российский лидер, говоря о событиях в Крыму весной 2014 года.
Напомним, Путин находится в Австрии с рабочей поездкой. У него запланированы встречи с президентом страны Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.
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