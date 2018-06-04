Дворкович возглавил «Сколково»

Об этом заявил глава кабинета министров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего заместителя Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Глава правительства предложил ввести новую должность для Дворковича, а сопредседателем фонда сделал Виктора Вексельберга, передаёт «Интерфакс».

Напомним, места в обновлённом составе правительства для Дворковича не нашлось, хотя он и занимал должность вице-премьера с 2012 по 2018 год.

О его новом месте работы в «Сколково» заговорили после инаугурации президента РФ Владимира Путина.