Экономика

Константин Большаков
4 Июня, 2018 15:46

Семинар для получателей «дальневосточных гектаров» пройдёт в Хабаровске

Оформление дальневосточного гектара.
Источник: Yakutia24.ru
#Минвостокразвития

#Дальневосточныйгектар

#Земля
Хабаровск, 04 Июня - DIXINEWS.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проведет выездной отраслевой семинар на открытом воздухе для получателей «дальневосточного гектара», планирующих или уже реализующих проекты выращивания ягод на своих земельных участках.

Мероприятие состоится 11 июня в г. Хабаровске.

Участники семинара смогут познакомиться с опытом действующих хозяйств, получить практические навыки ухода за посадками и планирования работ. Основными вопросами для обсуждения станут выбор и подготовка участка, закладка насаждений, уход за насаждениями, методы повышения урожайности, организация системы полива, рекомендации по сортам, переход к промышленному выращиванию земляники садовой.

Заочное участие в семинаре примет Ирина Козлова, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», специалист по технологиям производства ягод и посадочного материала земляники, имеющая огромный опыт сопровождения проектов в европейской части страны.

«Основная часть свежих ягод на Дальний Восток сегодня завозится, хотя в южной части округа нет климатических ограничений по ее выращиванию даже в открытом грунте. Замещение импортной продукции возможно в объеме до 3-5 тысяч тонн, что кратно превышает объемы существующего производства и открывает хорошие возможности для получателей дальневосточного гектара. Более 10 получателей «дальневосточных гектаров» уже заявили о своих планах выращивать ягоды (землянику, малину, голубику) и лекарственные растения, на общей площади более 30 га», - отмечает Михаил Смирнов, руководитель проекта агро-промышленного комплекса Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. «Если рассматривать только заявленные проекты по землянике, их реализация обеспечит инициаторам выручку ежегодно более 18 млн рублей, не менее 14 млн рублей составят доходы обслуживающих предприятий и частных лиц, а занятость в сезон составит до 250 человек».

Ягодный бизнес достаточно трудоемок и создает хорошие возможности для дополнительной занятости населения. Поэтому Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает необходимую методическую поддержку проектам, проводит поиск экспертов для консультирования, взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа для предоставления гражданам государственной поддержки

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