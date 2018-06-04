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Виктория Грей
4 Июня, 2018 10:15
Черчесов объявил состав сборной России на ЧМ-2018
Станислав Черчесов.
Источник: regnum.ru
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.
Российскую сборную будут представлять 23 футболиста.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом команды, которая будет участвовать на Чемпионате мира по футболу, заявили в Российском футбольном Союзе.
Состав сборной:
Вратари: Игорь Акинфеев, Андрей Лунёв, Владимир Габулов.
Защитники: Сергей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Игорь Смольников, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Илья Кутепов, Владимир Гранат
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов, Денис Чернышев, Антон Маранчук, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Далер Кузяев.
Нападающие: Фёдор Смолов, Артём Дзюба, Алексей Миранчук.
Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах и на 12 стадионах. Со сборной России в рамках группового этапа сыграют Сайдовская Аравия (14 июня), Египет (19 июня) и Уругвай (25 июня).
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