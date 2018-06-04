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Станислав Сикорский
4 Июня, 2018 09:58
Представительницу РФ на "Детском Евровидении" выбрали в Артеке
Участники "Детского Евровидения".
Источник: DixiNews
Крым, 04 Июня - DIXINEWS.
Титул победителя национального отборочного тура "Детского Евровидения-2018" присудили юной исполнительнице Анне Филипчук, которая родом из Барнаула.
Соответствующие данные обнародовали в детском центре "Артек". На данной платформе и был проведён конкурс.
"Победу в финале национального отбора одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней "Непобедимы", - гласит сообщение пресс-службы.
В финал всероссийского конкурса вышли 12 исполнителей из разных уголков страны. На завершающем этапе жюри оценивало не опубликованные ранее песни в исполнении конкурсантов.
Согласно уставу конкурса, жанр произведений ограничен современной европейской музыкой. Их длина не должна превышать трёх минут при как минимум одном куплете и припеве. Язык исполнения - русский, при доле английского не более 25 процентов текста.
В текущем году состоится уже 16-й конкурс "Детское Евровидение". Финал состязания пройдёт в Минске, 25 ноября.Стоит напомнить, что победительницей в 2017 году стала отечественная певица Полина Богусевич. Она представила на сцене песню "Крылья.
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