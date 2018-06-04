Политика

Константин Большаков
4 Июня, 2018 09:32

Поклонская раскритиковала поездку Романовых в Крым

Наталья Поклонская.
Источник: dixinews.ru
#Поклонская

#НиколайII

#Крымскиймост
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.

И похвалила их за рекламу моста через Керченский пролив.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в фейсбуке прокомментировала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марины Владимировны и её сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту.

Госпожа Поклонская отметила, что хорошо, когда «иностранные граждане» в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей, однако раскритиковала самих представителей дома Романовых, напомнив, что двоюродный брат Николая II Кирилл Владимирович присягнул революции, пока сам император был в заключении.

- В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжёрам с непонятными целями? По-моему, в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались, - написала депутат.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта в середине мая.

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