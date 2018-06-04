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Константин Большаков
4 Июня, 2018 09:32
Поклонская раскритиковала поездку Романовых в Крым
Наталья Поклонская.
Источник: dixinews.ru
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.
И похвалила их за рекламу моста через Керченский пролив.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в фейсбуке прокомментировала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марины Владимировны и её сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту.
Госпожа Поклонская отметила, что хорошо, когда «иностранные граждане» в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей, однако раскритиковала самих представителей дома Романовых, напомнив, что двоюродный брат Николая II Кирилл Владимирович присягнул революции, пока сам император был в заключении.
- В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжёрам с непонятными целями? По-моему, в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались, - написала депутат.
Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта в середине мая.
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