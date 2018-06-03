Технологии и наука

Станислав Сикорский
3 Июня, 2018 16:13

Капсула с экипажем МКС приземлилась в степях Казахстана

МКС на земной орбите.
Источник: DixiNews
#МКС

#космос

#космонавты
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.

На территории Казахстана, рядом с городом Жезказган, совершила приземление капсула корабля "Союз МС-07".

Об этом стало известно из сообщений в СМИ, ссылающихся на подмосковный Центр управления полётами. В аппарате, опустившемся посреди степи, находились три члена экипажа МКС.

Так, в капсуле вернулись на земную поверхность россиянин Антон Шкаплеров, астронавты NASA и JAXA Скотт Тингл и Норишиге Канаи.

Прибытие следующего экипажа на космический аппарат на орбите планеты запланировано на 8 июня. До этого момента все научные эксперименты будут проводиться командиром Эндрю Фойстелом и бортинженерами - Олегом Артемьевым из Роскосмоса и Ричардом Арнольдом из NASA.

ПО информацииЦентрального военного округа, встречать экипаж отправили восемь транспортно-боевых вертолётов Ми-8. Также транспортные самолёты Ан-12 перебросили в район приземления четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии. В общей сложности для поисков задействовали до 200 военнослужащих ЦВО.

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