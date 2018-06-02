Трамп решился на встречу с Ким Чен Ыном

Американский лидер согласился встретиться с главой КНДР.

Президент США Дональд Трамп согласился на встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам американского президента, это историческое событие произойдёт 12 июня в Сингапуре.

О своём решении Трамп объявил после встречи в Вашингтоне с представителем КНДР Ким Ён Чхолем, пишут американские СМИ. Тот передал главе Белого дома послание от Ким Чен Ына. Также президент США признался, что встреча с северокорейским представителем прошло очень хорошо.

Отметим, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет первой в истории прямой встречей лидеров двух стран.