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Константин Большаков
2 Июня, 2018 13:40
Трамп решился на встречу с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
Вашингтон, 02 Июня - DIXINEWS.
Американский лидер согласился встретиться с главой КНДР.
Президент США Дональд Трамп согласился на встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. По словам американского президента, это историческое событие произойдёт 12 июня в Сингапуре.
О своём решении Трамп объявил после встречи в Вашингтоне с представителем КНДР Ким Ён Чхолем, пишут американские СМИ. Тот передал главе Белого дома послание от Ким Чен Ына. Также президент США признался, что встреча с северокорейским представителем прошло очень хорошо.
Отметим, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет первой в истории прямой встречей лидеров двух стран.
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