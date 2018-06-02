После ЧП с детьми в Иркутске центр «Гравитация» приостановил работу

1 июня 2018 года во время химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация» термические ожоги получили восемь детей.

На сайте центра «Гравитация» сообщается: «Деятельность центра приостановлена. Приносим свои извинения». Свою деятельность учреждение временно приостановило, по всей видимости, из-за ЧП произошедшем накануне. Во время проведения химических опытов, которые экскурсоводы показывали для детей, произошёл выброс воспламеняющего газа, который попал на газовую тарелку, в результате чего произошло возгорание.

За медицинской помощью обратились восемь детей от 5 до 13 лет. Они получили ожоги первой и второй степени. Их состояние стабильное.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Экскурсоводы и технический директор «Гравитации».