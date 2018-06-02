В Тихом океане и Мексике появятся российские системы обнаружения космического мусора

Российскую оптико-электронную станцию контроля космического пространства могут установить в Тихом океане, на новозеландской территории.

Соответствующая информация обнародована в отечественных СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере деятельности.

"Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии", - подчеркнул информатор.

По его словам, в настоящее время вопрос о размещении обсуждается. Российские представители не инициировали обращение к коллегам из-за границы.

Кроме того, аналогичного рода комплекс могут установить на территории Мексики. Ожидается, что ответ будет получен в течение июня.

Стоит напомнить, что российские специалисты установили такого рода системы в Бразилии и ЮАР. Они в автономном порядке ищут объекты на высоте до 50 тысяч километров. Технологии предназначены, к примеру, чтобы выявить наиболее опасные сближения космического мусора и аппаратов на орбите.