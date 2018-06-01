Верховный муфтий Сирии приедет в Россию

В скором времени муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун намерен приехать в Россию.

О визите, который, скорее всего, состоится в ближайшие месяцы, стало известно из сообщения пресс-службы Совета муфтиев России.

Информация появилась после встречи председателя Совета муфтиев Равиля Гайнутдина и сирийского посла в РФ, Риада Хаддада.

Встреча ознаменовалась тем, что Риад Хаддад передал привет руководителю Совета Муфтиев РФ и сообщил о планах насчет визита в Россию.

"Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил искреннюю радость и заверил в готовности возобновить давние дружеские отношения, а также максимально участвовать в программе предстоящего визита. Во время беседы было принято решение в ближайшие недели взаимодействовать в подготовке визита муфтия Сирии Ахмада Бадреддин Хассуна", — заявили в Совете муфтиев.