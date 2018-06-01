ФАС призвала залить Россию бензином

Чтобы снизить цены на топливо.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал о мерах, которые можно предпринять для стабилизации рынка топлива в стране. По словам главы ФАС, стоит использовать рыночные меры, максимально наполнив собственный рынок.

- Нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, залить биржу бензином, дизельным топливом, чтобы не было дефицита, - заявил Артемьев, слова которого приводит РИА «Новости».

По мнению Артемьева, сделать это можно, максимально увеличив производство, загрузкой мощностей, невыведением в ремонт заводов и уменьшением экспорта. При этом глава ФАС напомнил, что решение об ограничении экспорта нефтепродуктов компании должны принимать добровольно.