Экономика

Константин Большаков
1 Июня, 2018 18:50

ФАС призвала залить Россию бензином

Игорь Артемьев.
Источник: Tyumen.fas.gov.ru
#ФАС

#бензин

#Артемьев
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.

Чтобы снизить цены на топливо.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал о мерах, которые можно предпринять для стабилизации рынка топлива в стране. По словам главы ФАС, стоит использовать рыночные меры, максимально наполнив собственный рынок.

- Нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, залить биржу бензином, дизельным топливом, чтобы не было дефицита, - заявил Артемьев, слова которого приводит РИА «Новости».

По мнению Артемьева, сделать это можно, максимально увеличив производство, загрузкой мощностей, невыведением в ремонт заводов и уменьшением экспорта. При этом глава ФАС напомнил, что решение об ограничении экспорта нефтепродуктов компании должны принимать добровольно.

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