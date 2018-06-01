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Константин Большаков
1 Июня, 2018 18:50
ФАС призвала залить Россию бензином
Игорь Артемьев.
Источник: Tyumen.fas.gov.ru
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.
Чтобы снизить цены на топливо.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал о мерах, которые можно предпринять для стабилизации рынка топлива в стране. По словам главы ФАС, стоит использовать рыночные меры, максимально наполнив собственный рынок.
- Нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, залить биржу бензином, дизельным топливом, чтобы не было дефицита, - заявил Артемьев, слова которого приводит РИА «Новости».
По мнению Артемьева, сделать это можно, максимально увеличив производство, загрузкой мощностей, невыведением в ремонт заводов и уменьшением экспорта. При этом глава ФАС напомнил, что решение об ограничении экспорта нефтепродуктов компании должны принимать добровольно.
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