Власть

Константин Большаков
1 Июня, 2018 12:04

Путину понравились «Смешарики»

"Смешарики".
Источник: Puzzleit.ru
#Путин

#юбилей

#Смешарики
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.

У мультсериала сегодня юбилей и глава государства поздравил создателей проекта.

Президент РФ Владимир Путин поздравил творческий коллектив мультсериала «Смешарики» с 15-летием со дня запуска проекта. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отметил российский лидер, за прошедшее время «Смешарики» стали одними из главных и любимых персонажей современной анимации.

- Своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей не только в России, но и далеко за её пределами, - написал президент в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул важность развития проекта, продолжающего славные традиции отечественной мультипликации, и назвал сюжет мультсериала поучительным и увлекательным.

- Истории «Смешариков» интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей, - резюмировал Владимир Путин, пожелав создателям проекта дальнейших успехов.

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