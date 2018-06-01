Путину понравились «Смешарики»

У мультсериала сегодня юбилей и глава государства поздравил создателей проекта.

Президент РФ Владимир Путин поздравил творческий коллектив мультсериала «Смешарики» с 15-летием со дня запуска проекта. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отметил российский лидер, за прошедшее время «Смешарики» стали одними из главных и любимых персонажей современной анимации.

- Своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей не только в России, но и далеко за её пределами, - написал президент в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул важность развития проекта, продолжающего славные традиции отечественной мультипликации, и назвал сюжет мультсериала поучительным и увлекательным.

- Истории «Смешариков» интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей, - резюмировал Владимир Путин, пожелав создателям проекта дальнейших успехов.