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Константин Большаков
1 Июня, 2018 11:10
В Афганистане найден живым советский лётчик, пропавший во время войны
Советский истребитель в Афганистане.
Источник: Topwar.ru
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.
Теперь его попытаются вернуть на родину.
Советский военный лётчик, сбитый в Афганистане во время войны и считавшийся без вести пропавшим, оказался жив. Его имя и фамилию не называют, ссылаясь на конфиденциальность информации, однако известно, что мужчину попытаются вернуть на родину.
- Это очень удивительно, теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа, - заявил глава Союза десантников России Валерий Востротин.
По словам Востротина, данный вопрос уже обсуждался с властями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий «Боевое братство – Боевые сёстры», которая прошла в Московской области накануне.
Напомним, советская кампания в Афганистане продолжалась с конца 1979 по 1989 год.
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