В Афганистане найден живым советский лётчик, пропавший во время войны

Теперь его попытаются вернуть на родину.

Советский военный лётчик, сбитый в Афганистане во время войны и считавшийся без вести пропавшим, оказался жив. Его имя и фамилию не называют, ссылаясь на конфиденциальность информации, однако известно, что мужчину попытаются вернуть на родину.

- Это очень удивительно, теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа, - заявил глава Союза десантников России Валерий Востротин.

По словам Востротина, данный вопрос уже обсуждался с властями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий «Боевое братство – Боевые сёстры», которая прошла в Московской области накануне.

Напомним, советская кампания в Афганистане продолжалась с конца 1979 по 1989 год.