Названо число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту с момента открытия

Долгожданное направление пользуется огромной популярностью.

С 16 мая, с момента открытия моста через Керченский пролив, по нему проехали более 200 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», организации, которая является заказчиком строительства.

По словам специалистов, за 16 суток с начала открытия автомобильной части Крымского моста здесь проехали более 212 тысяч машин в обе стороны. Среди них около 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов.

Напомним, строительство Крымского моста было начато в 2016 году. 16 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части моста, возглавив колонну из грузовиков за рулём «Камаза».