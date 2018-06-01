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Константин Большаков
1 Июня, 2018 09:40
«Бум-Банк» потерял лицензию
«Бум-Банк».
Источник: Inalchik.ru
Нальчик, 01 Июня - DIXINEWS.
Регулятор отозвал её.
Центробанк России отозвал лицензию «Бум-Банка». Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора в пятницу, 1 июня.
- Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (ООО) «БУМ-БАНК», ООО, рег. № 1137, г. Нальчик, - сказано на портале ЦБ РФ.
Какая-либо причина такого решения не отмечена.
Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензии у банка «Уссури» и «Объединённого кредитного банка».
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