Финансы

Константин Большаков
1 Июня, 2018 09:40

«Бум-Банк» потерял лицензию

«Бум-Банк».
Источник: Inalchik.ru
#Центробанк

#БумБанк

#лицензия
Нальчик, 01 Июня - DIXINEWS.

Регулятор отозвал её.

Центробанк России отозвал лицензию «Бум-Банка». Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора в пятницу, 1 июня.

- Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (ООО) «БУМ-БАНК», ООО, рег. № 1137, г. Нальчик, - сказано на портале ЦБ РФ.

Какая-либо причина такого решения не отмечена.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензии у банка «Уссури» и «Объединённого кредитного банка».

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