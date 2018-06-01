Россия раздаст прошлогодний урожай другим странам

В качестве гуманитарной помощи.

Российские власти намереваются направить излишки рекордного урожая прошлого года на гуманитарную помощь. Соответствующее предложение глава МИД Сергей Лавров сделал президенту РФ Владимиру Путину ещё в марте.

В настоящий момент вопрос прорабатывают сразу в трёх министерствах – Минсельхозе, МЧС и Минфине. По данным федеральных СМИ, зерно могут отправить в страны Ближнего Востока и Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

По итогам 2017 года урожай зерна в России составил 134 млн тонн, тогда как внутреннее потребление в год составляет 80 млн тонн.