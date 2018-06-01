Губернаторов попросили смотреть «Прямую линию» на рабочем месте

Президент может позвонить в любой момент.

Кремль настоятельно рекомендовал региональным чиновникам быть на рабочих местах во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным». Как пишут федеральные СМИ, в этом году президент опробует новый формат – в прямом эфире он будет связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы обсудить тот или иной вопрос, и дать прямое поручение.

- Президент во время «Прямой линии» может дать прямое поручение тому или иному губернатору, и каждый должен быть к этому готов, - отметил источник «РБК».

Напомним, «Прямая линия» выйдет 7 июня в 12 часов. Ожидается, что в этом году в телестудии не будет зрителей, чтобы президент сосредоточился на вопросах телезрителей.