|
Константин Большаков
1 Июня, 2018 08:39
Губернаторов попросили смотреть «Прямую линию» на рабочем месте
«Прямая линия».
Источник: 1tvnet.ru
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.
Президент может позвонить в любой момент.
Кремль настоятельно рекомендовал региональным чиновникам быть на рабочих местах во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным». Как пишут федеральные СМИ, в этом году президент опробует новый формат – в прямом эфире он будет связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы обсудить тот или иной вопрос, и дать прямое поручение.
- Президент во время «Прямой линии» может дать прямое поручение тому или иному губернатору, и каждый должен быть к этому готов, - отметил источник «РБК».
Напомним, «Прямая линия» выйдет 7 июня в 12 часов. Ожидается, что в этом году в телестудии не будет зрителей, чтобы президент сосредоточился на вопросах телезрителей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия