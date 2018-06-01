Власть

Константин Большаков
1 Июня, 2018 08:39

Губернаторов попросили смотреть «Прямую линию» на рабочем месте

«Прямая линия».
Источник: 1tvnet.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#губернаторы
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.

Президент может позвонить в любой момент.

Кремль настоятельно рекомендовал региональным чиновникам быть на рабочих местах во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным». Как пишут федеральные СМИ, в этом году президент опробует новый формат – в прямом эфире он будет связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы обсудить тот или иной вопрос, и дать прямое поручение.

- Президент во время «Прямой линии» может дать прямое поручение тому или иному губернатору, и каждый должен быть к этому готов, - отметил источник «РБК».

Напомним, «Прямая линия» выйдет 7 июня в 12 часов. Ожидается, что в этом году в телестудии не будет зрителей, чтобы президент сосредоточился на вопросах телезрителей.

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