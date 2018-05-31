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Константин Большаков
31 Мая, 2018 19:57
Правительство поторопилось снизить акцизы на топливо
АЗС.
Источник: Dnepr.info
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.
Это произойдёт на месяц раньше.
С 1 июня правительство РФ снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Такую информацию озвучил участник экстренного совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с руководством нефтяных компаний, которое состоялось в среду, 30 мая.
Кроме того, в кабинете министров также рассматривают возможность снижения ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на 700 рублей за тонну и с 1 июля. Как передаёт «Интерфакс», ранее запланированное повышение ставки акцизов на 700 рублей пока что отменено.
- Меры направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке, - сказал источник.
Напомним, в мае в ряде российских регионов на АЗС резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо.
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