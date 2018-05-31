Правительство поторопилось снизить акцизы на топливо

Это произойдёт на месяц раньше.

С 1 июня правительство РФ снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Такую информацию озвучил участник экстренного совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с руководством нефтяных компаний, которое состоялось в среду, 30 мая.

Кроме того, в кабинете министров также рассматривают возможность снижения ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на 700 рублей за тонну и с 1 июля. Как передаёт «Интерфакс», ранее запланированное повышение ставки акцизов на 700 рублей пока что отменено.

- Меры направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке, - сказал источник.

Напомним, в мае в ряде российских регионов на АЗС резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо.