Экономика

Константин Большаков
31 Мая, 2018 19:57

Правительство поторопилось снизить акцизы на топливо

АЗС.
Источник: Dnepr.info
#Правительство

#бензин

#топливо
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

Это произойдёт на месяц раньше.

С 1 июня правительство РФ снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Такую информацию озвучил участник экстренного совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с руководством нефтяных компаний, которое состоялось в среду, 30 мая.

Кроме того, в кабинете министров также рассматривают возможность снижения ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на 700 рублей за тонну и с 1 июля. Как передаёт «Интерфакс», ранее запланированное повышение ставки акцизов на 700 рублей пока что отменено.

- Меры направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке, - сказал источник.

Напомним, в мае в ряде российских регионов на АЗС резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо.

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