Романовы планируют создать резиденцию в России

В Российском императорском доме Романовых всерьёз задумались о создании официальной резиденции в России.

Об этом стало известно из заявления главы императорского дома великой княгини Марии Владимировны. По её словам, ещё не существует чётких планов относительно размещения резиденции.

"Надеюсь, что когда-то в России будет резиденция. Будет ли она в Крыму или каком-нибудь другом месте, посмотрим. Всегда приятно иметь место, в которое возвращаешься с любовью. Все впереди, посмотрим, как это все произойдет, как мы сможем это реализовать", - резюмировала наследница Романовых.

Великая княгиня отметила, что резиденция будет социально-культурным и образовательным центром. Тем не менее, доподлинно неизвестны сроки создания такого представительства.

Стоит напомнить, что Мария Владимировна сейчас пребывает в Крыму. Она в сопровождении цесаревича Георгия Михайловича посетила страну в рамках 235-летия соединения полуострова с Российской империей.