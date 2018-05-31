Общество

Станислав Сикорский
31 Мая, 2018 17:32

Романовы планируют создать резиденцию в России

Великая княгиня Мария Владимировна Романова в Крыму.
Источник: Новости Крыма
#Романов

#представительство

#семья
Крым, 31 Мая - DIXINEWS.

В Российском императорском доме Романовых всерьёз задумались о создании официальной резиденции в России.

Об этом стало известно из заявления главы императорского дома великой княгини Марии Владимировны. По её словам, ещё не существует чётких планов относительно размещения резиденции.

"Надеюсь, что когда-то в России будет резиденция. Будет ли она в Крыму или каком-нибудь другом месте, посмотрим. Всегда приятно иметь место, в которое возвращаешься с любовью. Все впереди, посмотрим, как это все произойдет, как мы сможем это реализовать", - резюмировала наследница Романовых.

Великая княгиня отметила, что резиденция будет социально-культурным и образовательным центром. Тем не менее, доподлинно неизвестны сроки создания такого представительства.

Стоит напомнить, что Мария Владимировна сейчас пребывает в Крыму. Она в сопровождении цесаревича Георгия Михайловича посетила страну в рамках 235-летия соединения полуострова с Российской империей.

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