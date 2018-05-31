Политика

Константин Большаков
31 Мая, 2018 14:53

Стало известно, что Лавров подарил Ким Чен Ыну

Шкатулка, подаренная Ким Чен Ыну Сергеем Лавровым.
Источник: МИД РФ
#КимЧенЫн

#Лавров

#СевернаяКорея
Пхеньян, 31 Мая - DIXINEWS.

Лидер КНДР оценил презент.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вручил последнему подарок. Презент представляет собой расписную шкатулку, в которой можно хранить важные документы.

- Надеюсь, вам понравится. Здесь есть ключик, можно запирать секретные вещи, - сказал Лавров Ким Чен Ыну на вручении подарка.

Судя по всему северокорейский лидер оценил жест российского дипломата, отблагодарив того крепким рукопожатием.

Напомним, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в ходе рабочей поездки в КНДР и передал тому привет от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, главу Северной Кореи пригласили в Россию.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Ким Чен Ын может приехать в Россию
Путин через Лаврова передал привет Ким Чен Ыну
Трамп рассказал об исторической встрече с Ким Чен Ыном
Читайте в рубрике:
В МИД прокомментировали воскрешение Бабченко
В Совфеде предложили Украине вместе расследовать убийство Бабченко
Кремль отреагировал на убийство журналиста Бабченко

В Венгрии хотят ввести уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам
Хабаровские полицейские изучают видео, на котором мужчина агрессивно вел себя со школьниками
Сказано в Сенате. Сельскохозяйственное страхование
Лилия Гумерова. Меры по созданию безопасной среды для детей в школах России
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Лавров подарил Ким Чен Ыну
Ростов-на-Дону , 31 Мая, 14:45.
Директора Ростовской «Палмали» подозревают в сокрытии 17,5 миллионов рублей
Омск, 31 Мая, 14:10.
Тренеры «Авангарда» подготовили для хоккеистов насыщенные тренировки
Москва, 31 Мая, 13:57.
Чиновники отчитались о проведении ЕГЭ по математике в Москве
Санкт-Петербург, 31 Мая, 13:33.
Второй за неделю крупный чиновник покидает Смольный
Волгоград, 31 Мая, 13:13.
Волгоградский аэроэкспресс обслужил более тысячи человек
Москва, 31 Мая, 12:55.
Константин Рауш испытывает боли в спине
Пхеньян, 31 Мая, 12:39.
Ким Чен Ын может приехать в Россию (ВИДЕО)
Воронеж, 31 Мая, 12:35.
В Нововоронеже будут судить женщину, задушившую своего ребёнка
Екатеринбург, 31 Мая, 12:26.
Носов попрощался с Куйвашевым телеграммой
Волгоград, 31 Мая, 12:01.
Главный тренер ФК «Ротор» озвучил новый тренерский состав
Пхеньян, 31 Мая, 11:47.
Путин через Лаврова передал привет Ким Чен Ыну
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия