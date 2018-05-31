Стало известно, что Лавров подарил Ким Чен Ыну

Лидер КНДР оценил презент.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вручил последнему подарок. Презент представляет собой расписную шкатулку, в которой можно хранить важные документы.

- Надеюсь, вам понравится. Здесь есть ключик, можно запирать секретные вещи, - сказал Лавров Ким Чен Ыну на вручении подарка.

Судя по всему северокорейский лидер оценил жест российского дипломата, отблагодарив того крепким рукопожатием.

Напомним, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в ходе рабочей поездки в КНДР и передал тому привет от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, главу Северной Кореи пригласили в Россию.