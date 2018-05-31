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Константин Большаков
31 Мая, 2018 14:53
Стало известно, что Лавров подарил Ким Чен Ыну
Шкатулка, подаренная Ким Чен Ыну Сергеем Лавровым.
Источник: МИД РФ
Пхеньян, 31 Мая - DIXINEWS.
Лидер КНДР оценил презент.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вручил последнему подарок. Презент представляет собой расписную шкатулку, в которой можно хранить важные документы.
- Надеюсь, вам понравится. Здесь есть ключик, можно запирать секретные вещи, - сказал Лавров Ким Чен Ыну на вручении подарка.
Судя по всему северокорейский лидер оценил жест российского дипломата, отблагодарив того крепким рукопожатием.
Напомним, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в ходе рабочей поездки в КНДР и передал тому привет от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, главу Северной Кореи пригласили в Россию.
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