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Константин Большаков
31 Мая, 2018 12:39
Ким Чен Ын может приехать в Россию
Ким Чен Ын и Сергей Лавров.
Источник: МИД РФ
Пхеньян, 31 Мая - DIXINEWS.
Сегодня его пригласил глава МИД Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в КНДР, сегодня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и пригласил его посетить нашу страну.
- Приезжайте в Россию, будем очень рады, - сказал Лавров.
Напомним, о встрече Лаврова и Ким Чен Ына заранее не сообщалось. Российский дипломат передал главе КНДР привет от президента РФ Владимира Путина.
Также Лавров провёл встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. В частности, стороны обсудили не только двусторонние отношения, но также ситуацию вокруг Корейского полуострова и другие международные вопросы.
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