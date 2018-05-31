Политика

Константин Большаков
31 Мая, 2018 12:39

Ким Чен Ын может приехать в Россию

Ким Чен Ын и Сергей Лавров.
Источник: МИД РФ
#КимЧенЫн

#Лавров

#СевернаяКорея
Пхеньян, 31 Мая - DIXINEWS.

Сегодня его пригласил глава МИД Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в КНДР, сегодня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и пригласил его посетить нашу страну.

- Приезжайте в Россию, будем очень рады, - сказал Лавров.

Напомним, о встрече Лаврова и Ким Чен Ына заранее не сообщалось. Российский дипломат передал главе КНДР привет от президента РФ Владимира Путина.

Также Лавров провёл встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. В частности, стороны обсудили не только двусторонние отношения, но также ситуацию вокруг Корейского полуострова и другие международные вопросы.

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