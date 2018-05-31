Ким Чен Ын может приехать в Россию

Сегодня его пригласил глава МИД Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в КНДР, сегодня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и пригласил его посетить нашу страну.

- Приезжайте в Россию, будем очень рады, - сказал Лавров.

Напомним, о встрече Лаврова и Ким Чен Ына заранее не сообщалось. Российский дипломат передал главе КНДР привет от президента РФ Владимира Путина.

Также Лавров провёл встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. В частности, стороны обсудили не только двусторонние отношения, но также ситуацию вокруг Корейского полуострова и другие международные вопросы.