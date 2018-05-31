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Константин Большаков
31 Мая, 2018 11:47
Путин через Лаврова передал привет Ким Чен Ыну
Ким Чен Ын и Сергей Лавров.
Источник: МИД РФ
Пхеньян, 31 Мая - DIXINEWS.
Сегодня глава МИД находится в рабочей поездке в КНДР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
Накануне было известно, что глава МИД отправится в КНДР с рабочим визитом, однако о том, что Лавров встретится с Ким Чен Ыном информации не было.
- Президент РФ Владимир Путин очень ценит добрые слова, которые вы высказали в своём послании по случаю его избрания на очередной президентский срок, - сказал Лавров, обращаясь к северокорейскому лидеру. – Он передаёт вам самый тёплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием.
Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в регионе сохранялась мирная, стабильная и процветающая обстановка, и добавил, что Москва готова всячески способствовать пханмунчжомской декларации, которую подписали Северная и Южная Корея.
Также российский дипломат провёл встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Они обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Корейского полуострова и другие международные вопросы.
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