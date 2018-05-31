"Россельхозбанк" представил отчёт по МФСО

Официальное представительство "Россельхозбанка" огласило финансовые результаты первого квартала 2018 года по международным стандартам отчётности.

Согласно отчётности, первый квартал 2018 года ознаменовался в банке формированием качественного кредитного портфеля в корпоративном и розничном сегментах. В этом структуре помогла расширяющаяся клиентская база и ресурсы, привлечённые на внутреннем финансовом рынке.

Итогом работы стал рост кредитного портфеля на 8,5 процента при общем показателе в 2,13 триллиона рублей. Уровень кредитного портфеля юрлиц возрос на 8,9 процента до 1,74 триллиона рублей.

По словам доктора экономических наук Никиты Кричевского, имеет большое значение программа льготной ипотеки.

"Учитывая, что четверть населения страны живет на селе, кому как не РСХБ заниматься ипотечным кредитованием в сельской местности. Жить нужно сегодня, а ипотека как раз и предоставляет такие возможности людям. Естественно РСХБ — первый, кто должен прийти селянам на помощь. И он приходит. С одной стороны — идет приток депозитов, потому что люди верят государственному банку. А с другой стороны — кредитный портфель населения с начала 2018 года увеличился почти на 7 процентов, до 388 миллиарда рублей", - разъяснил эксперт.

Активы "Россельхозбанка" к концу вышеозначенного квартала достигли объёма в 2,83 триллиона рублей. Показатели депозитов и остатков на счетах клиентов возросли на 8 миллиардов рублей до 2,212 триллиона рублей. Денежные средства юрлиц упали до 1,322 миллиарда. Последнему предшествовало плановое выбытие средств крупных клиентов вследствие стремительного роста накоплений в течение минувших лет.

В то же время уровень средств физических лиц возрос на 33,2 миллиарда и составляет 889,8 миллиарда в общем порядке.

Пол обнародованной информации, к отчётному периоду "Россельхозбанк" оказал поддержку доходности своего бизнеса, что благотворно повлияло на рост. Также возрос на 17,6 процента чистый процентный доход. Сейчас он составляет 17,4 миллиарда рублей.

Соотношение между расходами и чистыми операционными доходами до формирования резервов составляло 48 процентов против 54 процентов к концу первого квартала 2018 года.

Кричевский отмечает, что несколько лет назад выход банка на прибыльную работу казался без малого фантастическим. Структура на заре оздоровления обладала долей проблемных кредитов до 80 процентов и подобный прогресс выглядит настоящим достижением.