Асад признался, что Россия спасла Сирию от комплексного удара США

Благодаря заявлениям РФ американцы не стали этого делать.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США рассматривали вариант комплексного удара по всей Сирии, однако российские власти сумели остановить эти намерения. По словам Асада, РФ открыто заявила, что готова уничтожать точки запуска ракет.

Сирийский лидер добавил, что конкретных доказательств о планах американцев у них нет, однако есть достоверные сведения, подтверждающие слова Асада.

- Именно эта угроза (заявления Москвы о готовности ударить по точкам запуска американских ракет – прим. ред.) заставила Запад принять гораздо более скромные меры, - резюмировал Башар Асад в интервью RT.

Напомним, западная коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии 14 апреля. Целями ракетной атаки стали объекты, где якобы производилось или хранилось химическое оружие.