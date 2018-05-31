Армия и оружие

Константин Большаков
31 Мая, 2018 10:13

Асад признался, что Россия спасла Сирию от комплексного удара США

Башар Асад.
Источник: Rusdialog.ru
#Асад

#Сирия

#война
Дамаск, 31 Мая - DIXINEWS.

Благодаря заявлениям РФ американцы не стали этого делать.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США рассматривали вариант комплексного удара по всей Сирии, однако российские власти сумели остановить эти намерения. По словам Асада, РФ открыто заявила, что готова уничтожать точки запуска ракет.

Сирийский лидер добавил, что конкретных доказательств о планах американцев у них нет, однако есть достоверные сведения, подтверждающие слова Асада.

- Именно эта угроза (заявления Москвы о готовности ударить по точкам запуска американских ракет – прим. ред.) заставила Запад принять гораздо более скромные меры, - резюмировал Башар Асад в интервью RT.

Напомним, западная коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии 14 апреля. Целями ракетной атаки стали объекты, где якобы производилось или хранилось химическое оружие.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин и Асад обсудили в Сочи борьбу с терроризмом
Башар Асад рассказал о возможности третьей мировой войны
Башар Асад дал оценку российскому вооружению
Читайте в рубрике:
НАК уточнил число предотвращённых терактов в 2017 году
Бывший министр обороны Сердюков впервые за 6 лет поговорил с журналистами
В Минобороны объяснили происхождение ракеты, якобы сбившей МН17

Полиция - о теракте в Льеже: «Целью убийцы были полицейские»
Нидерланды и Австралия призывают Россию взять ответственность за крушение MH17
Хабаровские полицейские изучают видео, на котором мужчина агрессивно вел себя со школьниками
Сказано в Сенате. Сельскохозяйственное страхование
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Лавров подарил Ким Чен Ыну
Ростов-на-Дону , 31 Мая, 14:45.
Директора Ростовской «Палмали» подозревают в сокрытии 17,5 миллионов рублей
Омск, 31 Мая, 14:10.
Тренеры «Авангарда» подготовили для хоккеистов насыщенные тренировки
Москва, 31 Мая, 13:57.
Чиновники отчитались о проведении ЕГЭ по математике в Москве
Санкт-Петербург, 31 Мая, 13:33.
Второй за неделю крупный чиновник покидает Смольный
Волгоград, 31 Мая, 13:13.
Волгоградский аэроэкспресс обслужил более тысячи человек
Москва, 31 Мая, 12:55.
Константин Рауш испытывает боли в спине
Пхеньян, 31 Мая, 12:39.
Ким Чен Ын может приехать в Россию (ВИДЕО)
Воронеж, 31 Мая, 12:35.
В Нововоронеже будут судить женщину, задушившую своего ребёнка
Екатеринбург, 31 Мая, 12:26.
Носов попрощался с Куйвашевым телеграммой
Волгоград, 31 Мая, 12:01.
Главный тренер ФК «Ротор» озвучил новый тренерский состав
Пхеньян, 31 Мая, 11:47.
Путин через Лаврова передал привет Ким Чен Ыну
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия