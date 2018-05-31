НАК уточнил число предотвращённых терактов в 2017 году

Об этом сказано в ходе тематического форума.

Замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Алексей Ковалёв, выступая на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор» в Красноярске, сообщил, что в 2017 году в России предотвращено 25 терактов.

Только на стадии приготовления силовикам удалось предотвратить 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов, которые бандиты планировали совершить в местах массового пребывания людей и на важных объектах, заявил представитель НАК.

Кроме того, спецслужбы сумели пресечь деятельность более 50 подпольных террористических ячеек на территории нашей страны. Более 80 человек, попавшие под влияние боевиков и пытавшиеся покинуть Россию, благодаря действиям силовиков не сумели осуществить свои замыслы, добавил Ковалёв.