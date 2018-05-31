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Константин Большаков
31 Мая, 2018 09:25
НАК уточнил число предотвращённых терактов в 2017 году
Силовики.
Источник: kp.ru
Красноярск, 31 Мая - DIXINEWS.
Об этом сказано в ходе тематического форума.
Замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Алексей Ковалёв, выступая на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор» в Красноярске, сообщил, что в 2017 году в России предотвращено 25 терактов.
Только на стадии приготовления силовикам удалось предотвратить 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов, которые бандиты планировали совершить в местах массового пребывания людей и на важных объектах, заявил представитель НАК.
Кроме того, спецслужбы сумели пресечь деятельность более 50 подпольных террористических ячеек на территории нашей страны. Более 80 человек, попавшие под влияние боевиков и пытавшиеся покинуть Россию, благодаря действиям силовиков не сумели осуществить свои замыслы, добавил Ковалёв.
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