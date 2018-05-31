Власть

Константин Большаков
31 Мая, 2018 08:48

Мутко призвал не грустить после очередного поражения российских футболистов

Виталий Мутко.
Источник: Football-4all.ru
#Мутко

#футбол

#ЧМ2018
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

Чиновник объяснил поражение нашей команды тяжёлыми тренировками.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не расстраиваться после вчерашнего поражения сборной России по футболу австрийцам со счётом 1:0. Как считает Мутко, проигрыш во многом связан с усталостью игроков, которые две недели проводили тяжелейшие сборы.

- Все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжёлый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться, - передаёт агентство «ТАСС» слова Мутко.

Чиновник также напомнил о последнем контрольном матче перед ЧМ-2018 со сборной Турции, который состоится 5 июня, и назвал российских футболистов «талантливыми, интересными игроками».

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