Спорт

Виктория Грей
31 Мая, 2018 08:05

Российская сборная проиграла в товарищеском матче с Австрией

Матч сборных России и Австрии.
Источник: rusdialog.ru
#россия

#австрия

#футбольныйматч
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

Футбольный матч состоялся 30 мая в Инсбруке.

Сборная России потерпела поражение в товарищеском матче со сборной Австрии. Итог встречи: 0:1.

Единственный гол в игре забил Алесасандро Шепф на 28 минуте матча.

Стоит отметить, что подопечные Станислава Черчесова проиграли три последние контрольные игры.

Перед началом ЧМ -2018 сборная России сыграет ещё одну игру со сборной Турции. Матч состоится 5 июня в Москве.

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