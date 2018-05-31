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Виктория Грей
31 Мая, 2018 08:05
Российская сборная проиграла в товарищеском матче с Австрией
Матч сборных России и Австрии.
Источник: rusdialog.ru
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.
Футбольный матч состоялся 30 мая в Инсбруке.
Сборная России потерпела поражение в товарищеском матче со сборной Австрии. Итог встречи: 0:1.
Единственный гол в игре забил Алесасандро Шепф на 28 минуте матча.
Стоит отметить, что подопечные Станислава Черчесова проиграли три последние контрольные игры.
Перед началом ЧМ -2018 сборная России сыграет ещё одну игру со сборной Турции. Матч состоится 5 июня в Москве.
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