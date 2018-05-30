Экология

Станислав Сикорский
30 Мая, 2018 20:03

Власти Москвы не хотят "оголять" улицы, убирая все тополя сразу

Тополиный пух.
Источник: РИА Новости
#деревья

#столица

#мэрия
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

В столичном городском руководстве не располагают возможностью избавиться от всех тополей на улицах за один год.

Об этом стало известно из заявления главы департамента по вопросам природопользования и окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского. По его словам, стремительная уборка деревьев оставит улицы столицы "голыми".

"В Москве 300 тысяч тополей, из них где-то 40 тысяч – "пушащие" особи, назовем это так. Но постепенно идет их замена, мы не можем удалить их в течение года, потому что это оголит некоторые улицы, площади, скверы и бульвары, но постепенно в рамках различных программ мы эти тополя меняем", - подчеркнул Кульбачевский.

Руководитель отметил, что все тополя высадили в Москве примерно в 50-60-е годы XX века. Тогда специалисты ориентировались на мужские особи деревьев. Они не выделяют пуха.

Тем не менее, время продемонстрировало возможности растений к мутации. Тополя сменили пол, пытаясь приспособиться к окружающей среде.

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