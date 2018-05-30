Политика

Константин Большаков
30 Мая, 2018 20:13

В МИД прокомментировали воскрешение Бабченко

Мария Захарова.
Источник: life.ru
#Бабченко

#Захарова

#МИД
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

«Убийство» журналиста оказалось инсценировкой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «воскрешение» журналиста Аркадия Бабченко, якобы убитого вчера в подъезде собственного дома в Киеве. Сегодня он появился живой и невредимый перед камерами в ходе брифинга СБУ.

По словам Захаровой, то, что Бабченко жив – хорошая новость.

- Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось, - написала Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

Также представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в эту историю вложен «пропагандистский эффект», так как в СБУ сразу же обвинили Россию в организации «убийства» Бабченко.

Сам Бабченко рассказал, что знал о якобы готовящемся покушении за месяц до 29 мая и принял участие в спецоперации украинских спецслужб, не оповестив ни друзей, ни членов своей семьи.

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