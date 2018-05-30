Уголовное дело против бывшего руководства «Тольяттиазота» разваливается

Защита экс-руководителей "Тольяттиазота" выясняет, как якобы похищенная продукция могла быть оплаченной.

В Комсомольском районном суде Тольятти продолжается исследование доказательств, представленных обвинением по уголовному делу против бывшего руководства "Тольяттиазота" - Андреаса Циви и Беата Репрехта. Их обвиняют в хищении продукции ТоАЗ, хотя, как пишет "Росбалт.ру", сделки между предприятия и Nitrochem Distribution AG, директором которой был Репрехт, проводились в рамках хозяйственной деятельности, а продукция оплачивалась официально.

Обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ в данном деле основано, в большинстве своём, на показаниях заместителя юридического директора АО "ОХК "Уралхим" Андрея Ермизина, пишет издание. Его допрашивали два дня как представителя потерпевшего. Сам же судебный процесс начался ещё в феврале 2018 года. В конце марта предварительное слушание завершилось, ТоАЗ был признан потерпевшим, в апреле прокуроры изложили обвинительное заключение, а в мае несколько заседаний опрашивали представителя "Уралхима", компании, также признанной потерпевшим лицом. Следующее заседание пройдёт 8 июня.

Сторона защиты имеет немало вопросов к ряду материалов, озвученных гособвинением. К примеру, адвокаты обратили внимание на утверждение, что ТоАЗ продавал продукцию компании Nitrochem Distribution AG по сниженной цене, а затем эта организация сбывала аммиак и карбамид по рыночным ценам на мировом рынке. Защитники обратили внимание, что в уголовном деле допускается сравнение отпускных цен продукции ТоАЗ со среднерыночными ценами на аналогичную продукцию. В пример же обвинение приводит спотовые цены, пишет "Росбалт". Защита утверждает, что ТоАЗ долгое время работал с контрагентом по контрактным ценам, которые могут значительно отличатся от спотовых и некорректны для сравнения.

В ходе судебного разбирательства защита ходатайствовала о приобщении к делу дополнительных материалов. Так, адвокат Евгения Королева Андрей Московский просил суд приобщить копию договора о продаже ценных бумаг (9,73% акций ТоАЗ) "Уралхима", согласно которому, их собственником в 2009 году стало ПАО "Сбербанк России", а "Уралхим" с 2008 по 2011 год акционером предприятия не был. Также Московский просил приобщить постановление следствия от 2013 г. о прекращении уголовного дела по ст. 185.4 УК РФ в отношении сотрудников юридической службы ТоАЗа за отсутствием состава преступления. Из этого дела было выделено нынешнее, напомнили адвокаты. Гособвинение и потерпевшие "Уралхим" и Седыкин выступили против приобщения к делу дополнительных материалов, считая, что эти документы уже могут быть в материалах дела, и их можно изучить позже. Однако суд ходатайство удовлетворил.

Защита также задала вопросы представителю "Уралхима", согласно которым представитель компании-потерпевшего не отрицал переход акций к Сбербанку, но настаивал на том, что в этот период "Уралхим" не утратил над ними фактический контроль. На всех общих собраниях акционеров ТоАЗ сотрудники "Уралхима" участвовали по доверенности от Сбербанка и принимали решения в пользу "Уралхима". Это вызвало вопросы у адвокатов, которые посчитали, что Ермизин, вероятно, мог пытаться ввести суд в заблуждение относительно того, кто был собственником акций в 2009-2010 годах.

Кроме того, защита указывает на формулировки постановления о прекращении уголовного дела против юристов ТоАЗ.

- Следствие выяснило, что возбуждение дела по ст. 185.4 УК РФ стало возможным лишь после того, как заинтересованные лица „Уралхима" поняли, что для этого необходимо наличие крупного ущерба, и приняли все меры для создания видимости такового, действуя в нарушение законодательства. Следствием установлен факт, что сотрудники „Уралхима" фактически сфабриковали доказательства против юристов „Тольяттиазота" по указанному уголовному делу, - заявил адвокат Андрей Московский.

Адвокат Сергея Махлая попытался узнать, когда и при каких обстоятельствах акции ТоАЗ были переданы компаниям, которые якобы контролируют обвиняемые, однако однозначного ответа от Андрея Ермизина не последовала. Представитель "Уралхима" лишь ссылался на то, что данная информация должна быть в материалах дела. Не смог Еремзин пояснить и то, являются ли обвиняемые акционерами или руководителями компаний, куда передавались акции ТоАЗ. Каких-либо прямых указаний на присутствие обвиняемых в этих схемах в судебном заседании представлено не было, отмечает сторона защиты.

Также Ермизин не смог однозначно ответить на вопрос о получении дивидендов "Уралхимом" и Сбербанком и прокомментировать справку, представленную ТоАЗ на запрос адвоката, на которую ссылался Гофштейн, пишет издание. Согласно этому документу, приобщённому к материалам дела, на счета ТоАЗ поступили более 65,5 млрд рублей за продукцию, проданную фирме Nitrochem Distribution AG в рамках контрактов, указанных в обвинение. Гофштейн акцентировал внимание на том, что данная сумма является оплатой продукции, которую обвинение указало в качестве похищенной. Ответа на вопрос, есть ли у потерпевших доказательства, опровергающие факт поступления денег в указанном размере на счета ТоАЗ за якобы похищенную продукцию, тоже не последовало. В свою очередь адвокат Владимира Махлая Инна Тихомирова привела факт, что из указанной суммы 400 млн рублей были перечислены "Уралхиму" в качестве дивидендов, однако Ермизин назвал полученные деньги "копейками".

Следующие заседания по данному делу пройдут в июне, в ходе них планируется допросить ещё одного потерпевшего - Евгений Седыкина, которого в 2017 году уличили в подделке документов и покушении на мошенничество против ТоАЗ, и приговорили к 4 годам условного срока.