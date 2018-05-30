Политика

Константин Большаков
30 Мая, 2018 15:47

В Совфеде предложили Украине вместе расследовать убийство Бабченко

Валентина Матвиенко.
Источник: life.ru
#Бабченко

#Совфед

#Матвиенко
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Убийство журналиста прокомментировала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что РФ потребует от Украины тщательного расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко. СК РФ уже завёл уголовное дело, так как Бабченко был гражданином России.

Также Матвиенко предложила Киеву провести совместное расследование преступления, а не искать в этом деле «русский след».

- Никакой мотивации у РФ для совершения этого преступления не было, - сказала Матвиенко. - Мы требуем от Украины тщательнейшего расследования этого преступления. Наш Следственный комитет возбудил уголовное дело. Давайте вместе работать.

Госпожа Матвиенко также заявила, что Россия готова оказать помощь семье Бабченко – у журналиста остались шесть детей. Кроме того, спикер Совфеда напомнила, что когда-то Бабченко с оружием в руках защищал Российскую Федерацию.

- Какую бы политическую позицию он не занимал, как бы не относился к России, но этот человек в свое время воевал за неё. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье, - добавила Валентина Матвиенко, вспоминая участие Бабченко в двух чеченских кампаниях, и выразила соболезнования семье погибшего журналиста.

Как и пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко заявила о том, что Украина становится страной, где работать журналистам всё опаснее.

Напомним, Аркадий Бабченко был застрелен в подъезде собственного дома в Киеве накануне, 29 мая.

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