Политика

Константин Большаков
30 Мая, 2018 13:48

Кремль отреагировал на убийство журналиста Бабченко

Аркадий Бабченко.
Источник: dixinews.ru
#Бабченко

#убийство

#Песков
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

В соседней стране сотрудникам СМИ становится всё опаснее.

В Кремле осудили вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко. Власти выражают надежду, что будет организовано «настоящее, а не показушное расследование». Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил соболезнования родным и близким Бабченко, а также добавил, что в последнее время в Украине работать журналистам становится небезопасно.

- В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, журналистов. Журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым, - сказал Песков.

Напомним, Аркадий Бабченко был застрелен в подъезде собственного дома в Киеве накануне, 29 мая. Так как журналист был гражданином России, уголовное дело возбуждено и Следственным комитетом РФ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Киеве убит Аркадий Бабченко
Читайте в рубрике:
В Совфеде предложили Украине вместе расследовать убийство Бабченко
Сергей Лавров собирается в Северную Корею
Стали известны подробности разговора Путина и Обамы по Украине в 2014 году

Сказано в Сенате. Сельскохозяйственное страхование
Полиция - о теракте в Льеже: «Целью убийцы были полицейские»
Хабаровские полицейские изучают видео, на котором мужчина агрессивно вел себя со школьниками
В Венгрии хотят ввести уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде предложили Украине вместе расследовать убийство Бабченко
Красноярск, 30 Мая, 15:36.
В Красноярске открылся форум «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Казань, 30 Мая, 15:02.
В Казани на ЧМ-2018 спасать людей будут 325 медиков со знанием английского
Уфа, 30 Мая, 14:53.
В Минобразования РБ прокомментировали "аннуляцию" ОГЭ по русскому
Пермь, 30 Мая, 14:50.
В Перми пройдёт Первенство России в дисциплинах скорость, трудность, боулдеринг
Новосибирск, 30 Мая, 14:30.
Новосибирским производителям молока дадут 440 млн рублей
Москва, 30 Мая, 13:48.
Кремль отреагировал на убийство журналиста Бабченко
Санкт-Петербург, 30 Мая, 13:38.
Hello, Америка: кем финансируется деятельность петербургского издания «Росбалт»?
Санкт-Петербург, 30 Мая, 13:35.
Семак встретился с болельщиками «Зенита»
Самара, 30 Мая, 13:34.
Самарский глава поздравил с Днём защиты детей
Челябинск, 30 Мая, 13:00.
В Челябинск приехали китайские участники «футбольного» ралли
Барнаул, 30 Мая, 12:50.
Губернатор Алтайского края покидает свой пост
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия