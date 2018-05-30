Кремль отреагировал на убийство журналиста Бабченко

В соседней стране сотрудникам СМИ становится всё опаснее.

В Кремле осудили вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко. Власти выражают надежду, что будет организовано «настоящее, а не показушное расследование». Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил соболезнования родным и близким Бабченко, а также добавил, что в последнее время в Украине работать журналистам становится небезопасно.

- В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, журналистов. Журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым, - сказал Песков.

Напомним, Аркадий Бабченко был застрелен в подъезде собственного дома в Киеве накануне, 29 мая. Так как журналист был гражданином России, уголовное дело возбуждено и Следственным комитетом РФ.