Губернатор Алтайского края покидает свой пост

Очередной глава региона уходит в отставку.

В среду, 30 мая, губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о намерении сложить с себя полномочия главы региона. Об этом, как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», Карлин сказал в ходе рабочего совещания в краевом правительстве.

- Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно, - отметил Карлин.

Карлин добавил, что считает правильным решением покинуть должность, когда российское правительство приступило к работе в обновлённом составе, а в регионах идут активные ротации кадров. Заявление об отставке главы Алтайского края Путин может подписать уже сегодня.

Александр Карлин занял пост губернатора Алтайского края с августа 2005 года, после того, как его предшественник Михаил Евдокимов погиб в автокатастрофе.

Напомним, на текущей неделе это уже пятый глава региона, покидающий своё кресло. Ранее в отставку подали главы Магаданской и Тюменской областей, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа.