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Константин Большаков
30 Мая, 2018 12:50
Губернатор Алтайского края покидает свой пост
Александр Карлин.
Источник: Life.ru
Барнаул, 30 Мая - DIXINEWS.
Очередной глава региона уходит в отставку.
В среду, 30 мая, губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о намерении сложить с себя полномочия главы региона. Об этом, как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», Карлин сказал в ходе рабочего совещания в краевом правительстве.
- Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно, - отметил Карлин.
Карлин добавил, что считает правильным решением покинуть должность, когда российское правительство приступило к работе в обновлённом составе, а в регионах идут активные ротации кадров. Заявление об отставке главы Алтайского края Путин может подписать уже сегодня.
Александр Карлин занял пост губернатора Алтайского края с августа 2005 года, после того, как его предшественник Михаил Евдокимов погиб в автокатастрофе.
Напомним, на текущей неделе это уже пятый глава региона, покидающий своё кресло. Ранее в отставку подали главы Магаданской и Тюменской областей, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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